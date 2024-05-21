21 мая, 17:30M24.RU
Представители власти рассказали, какие мероприятия ждут жителей столицы летом
21 мая прошел брифинг, посвященный летнему сезону в столице.
О насыщенной программе рассказывали руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома и руководители других департаментов, ежегодно участвующих в проведении массовых мероприятий в столице.