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Новости

Новости

21 мая, 17:30

M24.RU

Представители власти рассказали, какие мероприятия ждут жителей столицы летом

Представители власти рассказали, какие мероприятия ждут жителей столицы летом

Москвичи заметили барана рядом с парковкой в Восточном Бутове

Участники Большой Арктической экспедиции побывали в московской мэрии

Практики развития бизнеса обсудили на Московской неделе предпринимательства

Чемпионат мира по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет на летнем фестивале в Москве

В тепличном хозяйстве рассказали о подготовке цветочной рассады к высадке в Москве

Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

"Мой район. Новости": сквер благоустроят на Северном бульваре в Москве

Москвичам предложили поделиться идеями, как развивать транспорт столицы

Новости часа: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца 2024 года

21 мая прошел брифинг, посвященный летнему сезону в столице.

О насыщенной программе рассказывали руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома и руководители других департаментов, ежегодно участвующих в проведении массовых мероприятий в столице.
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