Дептранс рассказал о дорожной обстановке 21 мая

Департамент транспорта Москвы рассказал о ситуации на дорогах во вторник, 21 мая. В связи с ожидаемым дождем ведомство просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Свободное движение 21 мая прогнозируется на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте. Строительные работы будут идти на внешней стороне 9-го и 14-го километров МКАД, а также в обоих направлениях на участке с 29-го по 32-й километр и на внутренней стороне 91-го километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.