Пони-форум состоялся в конно-спортивном центре "Измайлово"

В конно-спортивном центре "Измайлово" завершается всероссийский Пони-форум. Это одно из крупнейших в стране мероприятий, которое объединяет спортсменов и заводчиков.

В рамках форума проходят соревнований, в которых участвуют дети и пони. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.