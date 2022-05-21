В Москве сняли ограничения на дорогах, введенные для проведения велофестиваля.

Украинские войска выпустили 8 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, заявили в ДНР.

Футбольные клубы "Торпедо" и "Факел" получили право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23.

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