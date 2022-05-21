Москва готовится к купальному сезону

В Москве проверяют 13 зон отдыха у воды. Водолазы уже обследовали дно водоемов. В апреле и мае специалисты провели подводные субботники – собрали мелкий и крупный мусор.

Теперь дело за Роспотребнадзором. Ведомство изучит пробы воды и песка. По итогам примут решение, можно купаться в конкретном водоеме или нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.