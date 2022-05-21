В центре Москвы расширяют пешеходные зоны

Жители переулков Арбата опасаются, что из-за расширения пешеходных зон в центре Москвы со временем будет негде оставить свой автомобиль.

Но градостроители показывают чудеса планирования – при увеличении тротуаров количество машиномест остается практически неизменным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.