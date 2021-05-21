На востоке Москвы появились аллеи в честь заслуженных педагогов

В столичном районе "Вешняки" появилась новая традиция. Там заложили аллею, посвященную учителям.

Именно в эти дни педагоги и дети особенно эмоционально переживают окончание учебного года. И многие хотят, чтобы о школьных годах надолго осталась добрая память.

Доктор и муниципальный депутат района "Вешняки" Елена Кац поддержала идею каждую весну высаживать деревья на территории школ в честь учителей.

При этом акция не ограничивается посадкой деревьев. На сайтах школ вокруг "Аллеи славы" создадут разделы с рассказами о заслуженных педагогах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.