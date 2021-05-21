Два столичных ресторана McDonald’s опечатали за нарушение мер против COVID-19

Управление Роспотребнадзора по столице выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в более чем трети проверенных ресторанов McDonald’s в Москве. Специалисты составили 33 протокола о нарушениях, кроме того, два ресторана были опечатаны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно результатам проверок, 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Так, специалисты обнаружили, что в ресторанах не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке гостей.

Кроме того, не осуществляется входной контроль с проведением термометрии и наличия у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии сотрудники не предлагают средства индивидуальной защиты горожанам.