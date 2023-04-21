Общественный огород откроют в парке Горького 14 мая

Дачный сезон в парке Горького начнется 14 мая. Это будет шестым по счету открытием общественного огорода Зеленой Школы.

Москвичи смогут получить в свое пользование на лето семейную грядку 120 на 80 сантиметров, где можно заниматься растениеводством небольшой компанией, либо по одному. Дети тоже могут получить свою грядку, но в уменьшенном размере.

Перед началом мероприятия для всех участников проведут курсы и лекции с профессиональными агрономами Москвы. Они расскажут, как высаживать растения и какой им требуется уход, после чего полученные знания можно будет применить на практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

