Ярмарку искусства "Арт Москва" организовали в Гостином дворе

В столице проходит ярмарка искусства "Арт Москва". Это крупнейшая выставка классического и современного искусства в России. В 2023 году свои коллекции здесь представили более 170 российских и зарубежных галерей.

Свою секцию на ярмарке впервые организовало столичное агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Здесь можно увидеть разные виды работ – от фотографий до картин и скульптур.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.