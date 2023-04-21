12:00Культура
Ярмарку искусства "Арт Москва" организовали в Гостином дворе
В столице проходит ярмарка искусства "Арт Москва". Это крупнейшая выставка классического и современного искусства в России. В 2023 году свои коллекции здесь представили более 170 российских и зарубежных галерей.
Свою секцию на ярмарке впервые организовало столичное агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Здесь можно увидеть разные виды работ – от фотографий до картин и скульптур.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.