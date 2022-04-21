Ставку по льготным кредитам промышленности снизят в Москве

В Москве снизят ставку по льготным кредитам промышленности с 15% до 11%. Это коснется и новых заемщиков и тех, чьи заявки были одобрены ранее. В частности, речь идет о предприятиях, работающих с производством хлебобулочных и кондитерских изделий.

США объявили о новых поставках вооружения на Украину на сумму 800 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, Киеву поставят десятки гаубиц, снаряды и боевые беспилотники.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Мариуполя. Боевики сейчас остаются лишь на заблокированной территории комбината "Азовсталь".

На маршрут вышел первый в Москве электробус-гармошка. Новая модель может перевозить почти в два раза больше пассажиров. Кроме того, транспорт полностью работает на электричестве.

В Тропарево-Никулино на месте старой промзоны появятся магазины, банки, многофункциональный центр и спортивные комплексы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин. Инвесторы планируют вложить в проект более 100 миллиардов рублей. На площади 22 гектара построят новый жилые дома, офисы, образовательные учреждения.

"Яндекс.Драйв" может лишиться трети своего автопарка. У компании истекают лизинговые контракты. Машины придётся вернуть собственникам.

Госдума запретила продавцам необоснованно собирать персональные данные покупателей. Поправки в "Закон о защите прав потребителей" были приняты в третьем окончательном чтении. Теперь отказать в покупке не могут, если вы не хотите оставлять свой телефон или адрес электронной почты. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

