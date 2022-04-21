Транспортная развязка появится на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей

Транспортную развязку построят на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей в рамках создания Московского скоростного диаметра.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, данная развязка позволит организовать бессветофорное движение на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью. В частности, планируется убрать светофоры на пересечении шоссе с Салтыковской улицей, где и появится развязка, а также у остановки общественного транспорта "Каскадная улица".

Для пешеходов организуют внеуличный переход. Это в том числе позволит повысить их безопасность на данном участке дороги.

Уточняется, что новая развязка в перспективе сократит для жителей района Косино-Ухтомского среднее время поездок как на личном, так и на общественном транспорте. Кроме того, это повысит безопасность и улучшит организацию движения автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.