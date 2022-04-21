Благодатный огонь из Иерусалима раздадут верующим в 15 московских храмах

Верующие смогут прикоснуться к благодатному огню из Иерусалима в 15 храмах Москвы. Среди них – Богоявленский кафедральный собор в Елохове, Знаменский Патриаршего подворья в "Зарядье", Всех святых на Соколе и другие.

На Пасху в столице будут открыты более 500 церквей и монастырей. На ночном богослужении ожидается примерно 250 тысяч прихожан. Не оставят без благодатного огня и жителей Подмосковья. Святыню передадут в пять храмов – в Одинцове, Подольске, Коломне, Балашихе и Мытищах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

