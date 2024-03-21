Свыше 55 новостроек передали столице под заселение по реновации в 2023 году

Более 55 новостроек передали столице под заселение по программе реновации в 2023 году – это современное жилье для 50 тысяч москвичей. Еще 170 тысяч человек переедут в новые квартиры в ближайшие три года.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. За это время под заселение были переданы свыше 280 новостроек по всей Москве, а новоселье отпраздновали около 156 тысяч жителей.

Какие комплексы строят взамен старых домов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.