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21 марта, 09:45

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Свыше 55 новостроек передали столице под заселение по реновации в 2023 году

Свыше 55 новостроек передали столице под заселение по реновации в 2023 году

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Более 55 новостроек передали столице под заселение по программе реновации в 2023 году – это современное жилье для 50 тысяч москвичей. Еще 170 тысяч человек переедут в новые квартиры в ближайшие три года.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. За это время под заселение были переданы свыше 280 новостроек по всей Москве, а новоселье отпраздновали около 156 тысяч жителей.

Какие комплексы строят взамен старых домов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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