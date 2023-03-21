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Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

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На двух набережных в центре Москвы установили противопаводковые барьеры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Одна из конструкций появилась на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной, другая – на причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной. Барьеры позволяют предотвратить подтопление причалов и ближайших пешеходных переходов, если уровень воды повысится. Пластиковые блоки надежно скреплены между собой, наполнены водой и проложены мешками с песком, а также специальным материалом для гидроизоляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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