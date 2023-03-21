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ЦОДД рассказал о планах по улучшению дорожной инфраструктуры в Москве

ЦОДД рассказал о планах по улучшению дорожной инфраструктуры в Москве

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В Москве появится более 200 новых пешеходных переходов, станет больше "вафельных" перекрестков, изменят дорожную разметку, а на некоторых вылетных магистралях поменяют скоростной режим. О планах по улучшению дорожной инфраструктуры на этот год рассказали в ЦОДД.

С января 2023 года в столице уже организовали 19 пешеходных переходов, один из них – диагональный. Новые изменения реализуют, учитывая обращения москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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