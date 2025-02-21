В Москве подготовили праздничную программу ко Дню защитника Отечества

В столице запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Они пройдут на площадках проекта "Зима в Москве", в Музее Победы, на ВДНХ и Южном речном вокзале.

В Парке Горького организуют праздничные события для детей участников специальной военной операции, а в саду имени Баумана покажут советскую кинокомедию на уличном экране. В Музее Победы пройдет кинолекторий и выставка, где представят личные вещи фронтовых кинооператоров.

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