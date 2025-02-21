В Москве за год построили более 14 миллионов квадратных метров недвижимости

В столице продолжается масштабное развитие городской инфраструктуры. За последний год объем нового строительства превысил 14 миллионов квадратных метров, почти половина из которых – жилые дома. Введены в эксплуатацию новые дороги, транспортные развязки и станции метро.

Открытие Троицкой линии метро значительно сократило время в пути для жителей южных районов. Дорога от станции "Корниловская" до "Новаторской" теперь занимает 12 минут вместо 30. В будущем линия продлится до станции "ЗИЛ", что разгрузит соседние ветки метро.

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