Новый мост возводят между Мнёвниковской и Филевской поймами. Обе эти территории являются важнейшими для современной Москвы. Завершить строительство планируют в этом году.

У Киви Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков, заявили в Центробанке РФ. Эти деньги не подлежат страхованию, и их возврат будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства.

Роботы помогают столичным дворникам в уборке улиц. Посмотреть на них можно в нескольких парках. Электронные помощники – это разработка московских компаний.

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