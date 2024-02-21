Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 21:00

Город

Новый мост возводят между Мнёвниковской и Филевской поймами

Новый мост возводят между Мнёвниковской и Филевской поймами

Ко Дню гида на ВДНХ проходят праздничные мероприятия

Строительство модульных зданий начнется в Москве в этом году

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Панда Катюша из Московского зоопарка прошла регулярный медосмотр

Выставка "Сокровища полковых музеев" открылась в Москве

Ресторатор Перельман рассказал, что в Москве вдохновляет на творчество

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новый мост возводят между Мнёвниковской и Филевской поймами. Обе эти территории являются важнейшими для современной Москвы. Завершить строительство планируют в этом году.

У Киви Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков, заявили в Центробанке РФ. Эти деньги не подлежат страхованию, и их возврат будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства.

Роботы помогают столичным дворникам в уборке улиц. Посмотреть на них можно в нескольких парках. Электронные помощники – это разработка московских компаний.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городэкономикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика