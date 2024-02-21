21 февраля, 13:15Город
Еще 300 пешеходных переходов обустроят в столице в 2024 году
В Москве в этом году обустроят еще 300 пешеходных переходов. Их станет больше на дорогах к станциям метро, МЦК и МЦД, около остановок, рядом со школами и другими детскими учреждениями.
Кроме того, на перекрестках появятся диагональные "зебры". Они позволят сократить жителям ближайших ЖК дорогу до метро и остановок общественного транспорта.
Где именно обустроят новые пешеходные переходы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.