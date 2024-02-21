21 февраля, 12:45Город
Увеличение количества автомобилей на дорогах Москвы ожидается перед праздничными выходными
Накануне праздничных выходных автомобильных поездок по городу станет больше, предупреждают в Дептрансе Москвы. Ожидаются затруднения на некоторых участках в центре, особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами.
По прогнозам 22 февраля количество машин на улицах начнет расти с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. 23 февраля на дорогах станет относительно свободно, прогноз – на уровне 4–5 баллов. Затруднения могут возникнуть вблизи крупных торговых центров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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