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21 февраля, 12:45

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Увеличение количества автомобилей на дорогах Москвы ожидается перед праздничными выходными

Увеличение количества автомобилей на дорогах Москвы ожидается перед праздничными выходными

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Накануне праздничных выходных автомобильных поездок по городу станет больше, предупреждают в Дептрансе Москвы. Ожидаются затруднения на некоторых участках в центре, особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами.

По прогнозам 22 февраля количество машин на улицах начнет расти с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. 23 февраля на дорогах станет относительно свободно, прогноз – на уровне 4–5 баллов. Затруднения могут возникнуть вблизи крупных торговых центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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