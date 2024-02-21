Почти 15 тыс подъездов отремонтируют в московских домах в 2024 году

Почти 15 тысяч подъездов в столичных многоэтажках отремонтируют в 2024 году. Для этого Москва сформировала единый подход к обновлению таких помещений. Специалисты покрасят потолки и стены, обновят лестницы, перила, почтовые ящики, поменяют светильники и спрячут провода электропроводки в специальные короба.

Отмечается, что о ремонте жителей предупредят заранее – информация появится на стендах в подъездах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.