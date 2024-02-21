Дептранс Москвы предложил создать систему контроля курьеров

В Москве могут создать систему регистрации и учета курьеров. Работу сервисов доставки решили взять под контроль, а их сотрудников в первую очередь хотят проверять на знание правил безопасноcти дорожного движения.

Идею обсуждают Дептранс, специалисты ЦОДД и представители сервисов доставки. При этом, в основном, правила будут установлены внутри компаний, законодательных изменений пока не планируется.

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