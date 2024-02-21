21 февраля, 07:15Город
Дептранс Москвы предложил создать систему контроля курьеров
В Москве могут создать систему регистрации и учета курьеров. Работу сервисов доставки решили взять под контроль, а их сотрудников в первую очередь хотят проверять на знание правил безопасноcти дорожного движения.
Идею обсуждают Дептранс, специалисты ЦОДД и представители сервисов доставки. При этом, в основном, правила будут установлены внутри компаний, законодательных изменений пока не планируется.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.