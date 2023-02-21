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Сжигание чучела Масленицы пройдет на ВДНХ 26 февраля

Сжигание чучела Масленицы пройдет на ВДНХ 26 февраля

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Сжигание чучела Масленицы состоится на ВДНХ в воскресенье, 26 февраля. В программе, которую организовали на ВДНХ, – творческие занятия и спектакли, а также мастер-классы и выступления ансамблей.

Фестиваль "Московская Масленица" открыт на 23 площадках в столице. Посетители смогут не только попробовать более 50 видов блинов, но и посмотреть кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных печах и на офирах. Такие мастер-классы будут проводить на 19 площадках.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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