Южный вестибюль станции "Динамо" закрыли до 29 мая

Южный вестибюль станции метро "Динамо" закрыли на реставрацию, которая продлится до 29 мая.

Специалисты сделают облицовку камнем и деревянными панелями. Также там отреставрируют светильники и бра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

