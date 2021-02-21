Москвичам рассказали, как будут работать городские учреждения в праздники

В связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится график работы медицинских организаций и учреждений социальной сферы.

Поликлиники 21 и 23 февраля будут принимать взрослых с 09:00 до 16:00, 22 февраля медицинские учреждения будут работать на два часа дольше – до 18:00. Вызвать врача на дом в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет осуществляться до 19:30. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом не изменится.

Детские поликлиники будут принимать 22 февраля с 09:00 до 15:00, а 21 и 23 февраля врачи будут выезжать в это же время на дом. Попасть в травматологические отделения поликлиник можно с 08:00 до 22:00.

С 21 по 23 февраля читальные залы Главархива будут закрыты для посещения. 20 февраля принимать посетителей они будут с 09:30 до 15:00.

Столичные ЗАГСы и дворцы бракосочетания 20 февраля будут работать с 09:00 до 18:00. Дворцы бракосочетания № 1, 3 и 22 будут открыты с 09:00 до 17:00. Архивно-информационный отдел ЗАГС 20 февраля примет посетителей с 09:00 до 18:00. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

