В Москве подготовили интерактивную программу ко Дню студентов

Приближается Татьянин день – это праздник студентов. В столице уже подготовили интерактивную программу для молодежи, об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятия продлятся три дня. 25 января, студенты очной формы обучения и посетительницы с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на катках в парках. Бесплатной будет и аренда коньков в местах, где есть пункты проката. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.