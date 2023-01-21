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В Москве подготовили интерактивную программу ко Дню студентов

В Москве подготовили интерактивную программу ко Дню студентов

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Приближается Татьянин день – это праздник студентов. В столице уже подготовили интерактивную программу для молодежи, об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятия продлятся три дня. 25 января, студенты очной формы обучения и посетительницы с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на катках в парках. Бесплатной будет и аренда коньков в местах, где есть пункты проката. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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