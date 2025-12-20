Выставка "Образ Москвы в русском искусстве" на ВДНХ встретила 200-тысячного посетителя

200-тысячным посетителем выставки "Образ Москвы в русском искусстве", проходящей в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ, стал пенсионер Николай Жданов. Он пришел вместе со своей супругой Людмилой.

Супруги признались, что были поражены архитектурой здания и его внутренним убранством. Жданов отметил, что выставка воплощает высокую культуру и историю страны через картины, которые созданы "на века".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.