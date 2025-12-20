В Москве в Камергерском переулке появилась "пряничная улица"

Одной из самых ярких локаций предновогодней Москвы стал Камергерский переулок, который превратился в настоящую "пряничную улицу". Праздничные декорации, созданные в рамках проекта "Зима в Москве", позволяют гостям сделать яркие фотографии, согреться горячим напитком и выбрать подарки.

Как рассказала ландшафтный куратор проекта Анна Гарцман, для оформления были использованы как новые конструкции, так и элементы, реконструированные с прошлых фестивалей. Украшения включают живые ели, сосны и можжевельники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.