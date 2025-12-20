Столичные рестораны украсили к Новому году праздничными декорациями

Московские рестораны преобразились в преддверии новогодних праздников. Одно из заведений, ресторан Peach, расположенный в трехэтажном особняке с панорамной верандой, украсили праздничными декорациями.

В оформлении использованы декоративные сосульки, капли и даже настоящий камин. Для нового сезона заведение выбрало бело-золотую цветовую гамму, создающую торжественную и уютную атмосферу для гостей.

