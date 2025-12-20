Обновленный столичный кинотеатр "Ударник" откроется для зрителей в 2027 году

Известный московский кинотеатр "Ударник", являющийся памятником архитектуры, вновь откроет свои двери для зрителей в 2027 году после масштабной реконструкции. Его исторический фасад будет сохранен, однако внутренние пространства станут значительно современнее.

Это место имеет огромное культурное значение для столицы: именно здесь состоялся показ первого в России звукового кино и был проведен первый Московский международный кинофестиваль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.