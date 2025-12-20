В Москве стартовала официальная продажа новогодних елок

В Москве официально стартовал сезон продаж живых новогодних елок. В этом году в городе открылись 250 специализированных точек, где можно приобрести деревья.

Поставки ведутся из традиционных лесных регионов: Пермского края, Кировской области и Башкирии. Москвичи в этом году отдают предпочтение не очень высоким, но обязательно живым елкам с ровным стволом и красивой, пушистой макушкой.

