20 декабря, 11:45

Город

В Москве стартовала официальная продажа новогодних елок

В Москве официально стартовал сезон продаж живых новогодних елок. В этом году в городе открылись 250 специализированных точек, где можно приобрести деревья.

Поставки ведутся из традиционных лесных регионов: Пермского края, Кировской области и Башкирии. Москвичи в этом году отдают предпочтение не очень высоким, но обязательно живым елкам с ровным стволом и красивой, пушистой макушкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоСтанислав КуликРумина Кенжалиева

закрыть

