Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве запланировано много интересных событий. Например, на Новом Арбате открылась выставка, посвященная поэту Михаилу Лермонтову. Там можно будет узнать больше о его жизни и творчестве, увидеть иллюстрации и отрывки из произведений писателя, а также фотографии мест, где он бывал и репродукции картин с изображением Лермонтова и его семьи.

Какие еще мероприятия стоит посетить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.