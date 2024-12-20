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20 декабря, 12:30

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Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в ближайшие дни

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в ближайшие дни

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В ближайшие дни в Москве запланировано много интересных событий. Например, на Новом Арбате открылась выставка, посвященная поэту Михаилу Лермонтову. Там можно будет узнать больше о его жизни и творчестве, увидеть иллюстрации и отрывки из произведений писателя, а также фотографии мест, где он бывал и репродукции картин с изображением Лермонтова и его семьи.

Какие еще мероприятия стоит посетить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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