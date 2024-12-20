Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в парках города в выходные. В парке "Красная пресня", например, можно посетить кулинарный мастер-класс или увидеть выставку картин, созданных с помощью искусственного интеллекта. Гостей будут ждать в субботу, 21 декабря, с 16:00.

В воскресенье, 22 декабря, в Лианозовском парке пройдет "Парад зимнего транспорта". Его участники покажут уникальный дизайн снегокатов, лыж и тюбингов. Начало в 13:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.