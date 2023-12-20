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Новости

20 декабря, 15:45

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Около 30 НКО получили бесплатные помещения от столицы

Около 30 НКО получили бесплатные помещения от столицы

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В Москве назвали некоммерческие организации, получившие бесплатные помещения от города. Среди лидеров отбора – 29 НКО. Они продолжат работать в тех же пространствах, которые были им переданы три года назад.

Специалисты оказывают помощь людям с инвалидностью. 17 организаций помогают с реабилитацией и социальной адаптацией, в том числе, благотворительные фонды "Даунсайд Ап", "Жизненный путь" и ресурсный центр "Вера. Надежда. Любовь". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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