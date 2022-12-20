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Трафик на столичных дорогах в вечерний час пик оценили в 10 баллов

Трафик на столичных дорогах в вечерний час пик оценили в 10 баллов

Москвичам рассказали о ситуации на столичных дорогах

Заторы на столичных дорогах достигли 10 баллов в вечерний час пик

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Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Заторы на дорогах столицы достигли 10 баллов вечером 20 декабря. В настоящее время ситуация с автомобильным движением в городе оценивается в 8 баллов.

В Москве принимаются все меры по уборке снега. Задействованы все силы и ресурсы городских служб. Для поездок по городу москвичам рекомендуют воспользоваться МЦК, метро, наземным городским транспортом или отложить их на более позднее время.

С 21 декабря столица окажется под действием атмосферного фронта. Синоптики сообщают, что температура воздуха немного поднимется. В четверг в городе ожидается 1 градус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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