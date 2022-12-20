Новости часа: ЦОДД призвал москвичей воспользоваться городским транспортом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД попросил москвичей отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться городским транспортом. В столице начались предпраздничные заторы.

Следователи-криминалисты работают на месте гибели трех человек на газопроводе в Чувашии. Об этом сообщили в СК.

РЖД увеличили число рейсов "Сапсанов" на новогодние праздники между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе