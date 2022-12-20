Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:00

Происшествия

Новости часа: ЦОДД призвал москвичей воспользоваться городским транспортом

Новости часа: ЦОДД призвал москвичей воспользоваться городским транспортом

Более 130 км лыжных маршрутов организуют в Москве этой зимой

"Мой район. Навигатор": в районе Ростокино установили конструкцию "Полярные медведи"

Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Столичный трафик в вечерний час пик может достигнуть 10 баллов

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала Уральскую улицу

"Мой район. Навигатор": новый Дворец бракосочетания в районе Южное Бутово

ЦОДД рекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт из-за заторов

"The City. Едим": выпечка

Собянин: копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить через mos.ru

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД попросил москвичей отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться городским транспортом. В столице начались предпраздничные заторы.

Следователи-криминалисты работают на месте гибели трех человек на газопроводе в Чувашии. Об этом сообщили в СК.

РЖД увеличили число рейсов "Сапсанов" на новогодние праздники между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе

Читайте также
городтранспортпроисшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика