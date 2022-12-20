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Более 130 км лыжных маршрутов организуют в Москве этой зимой

Более 130 км лыжных маршрутов организуют в Москве этой зимой

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Природные территории Москвы вовсю готовятся к новогодним каникулам. Этой зимой для лыжников там организуют маршруты, общая протяженность которых превысит 130 километров.

Так, в Битцевском лесу уже начали накатывать 20-километровую лыжную трассу, она считается самой длинной и живописной в столице. Широкая лыжня позволяет идти как классическим, так и коньковым ходом. Прокатиться по ней не помешает даже оттепель.

Для любителей активного отдыха этой зимой на природных территориях проложат более 40 лыжных маршрутов. Удобные трассы ждут москвичей в Царицыно, Измайлово, в заказнике Долина реки Сетунь, а еще в парке Тропаревский, Серебряном бору и многих других по всему городу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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