Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 10 баллов пообещали москвичам вечером на столичных дорогах. Об этом сообщили в ЦОДД.

Правительство России выделило около четырех миллиардов рублей на повышение зарплат научных сотрудников. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

По поврежденному газопроводу в Чувашии идет транзит газа в Европу. В данный момент он перекрыт, заявил глава республики Олег Николаев.