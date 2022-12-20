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Новости

17:15

Общество

Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Столичный трафик в вечерний час пик может достигнуть 10 баллов

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала Уральскую улицу

"Мой район. Навигатор": новый Дворец бракосочетания в районе Южное Бутово

ЦОДД рекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт из-за заторов

"The City. Едим": выпечка

Собянин: копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить через mos.ru

Еще на двух столичных улицах увеличили скорость движения

Новости часа: москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

В ЦОДД заявили, что в столице начались предновогодние заторы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 10 баллов пообещали москвичам вечером на столичных дорогах. Об этом сообщили в ЦОДД.

Правительство России выделило около четырех миллиардов рублей на повышение зарплат научных сотрудников. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

По поврежденному газопроводу в Чувашии идет транзит газа в Европу. В данный момент он перекрыт, заявил глава республики Олег Николаев.

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