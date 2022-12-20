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Политика

Новости часа: москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Новости часа: москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

В ЦОДД заявили, что в столице начались предновогодние заторы

Новости часа: загруженность столичных дорог в вечерний час пик составила 9 баллов

Новый корпус школы готовят к открытию в Бескудниковском районе

Елочные базары начали работать в Москве

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на востоке города

Начальник столичного снегосплавного пункта рассказал о своей работе

Дептранс объяснил причину заторов в столице 20 декабря

МЧС напомнило об исполнении закона "О тишине" 31 декабря

Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Движение в городе затруднено, заявили в ЦОДД.

Российские военные уничтожили пункты временной дислокации подразделений бригад противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Запускать фейерверки в новогоднюю ночь в Москве можно будет в специально отведенных местах. Об этом напомнили в МЧС.

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