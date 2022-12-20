Новости часа: москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Движение в городе затруднено, заявили в ЦОДД.

Российские военные уничтожили пункты временной дислокации подразделений бригад противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Запускать фейерверки в новогоднюю ночь в Москве можно будет в специально отведенных местах. Об этом напомнили в МЧС.