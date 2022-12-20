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Новости часа: загруженность столичных дорог в вечерний час пик составила 9 баллов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 9 баллов на столичных дорогах в вечерний час пик пообещал Дептранс. Начались предновогодние заторы.
Копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить на портале mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Российский аналог "Википедии", портал "Знания", планируется запустить в начале 2023 года. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.