Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:00

Город

Новости часа: загруженность столичных дорог в вечерний час пик составила 9 баллов

Новости часа: загруженность столичных дорог в вечерний час пик составила 9 баллов

Новый корпус школы готовят к открытию в Бескудниковском районе

Елочные базары начали работать в Москве

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на востоке города

Начальник столичного снегосплавного пункта рассказал о своей работе

Дептранс объяснил причину заторов в столице 20 декабря

МЧС напомнило об исполнении закона "О тишине" 31 декабря

Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала Преображенскую площадь

Новости часа: Москва не будет запускать салюты в парках в новогодние праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 9 баллов на столичных дорогах в вечерний час пик пообещал Дептранс. Начались предновогодние заторы.

Копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить на портале mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Российский аналог "Википедии", портал "Знания", планируется запустить в начале 2023 года. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Читайте также
городтранспорттехнологиимэр МосквывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика