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Новости

13:45

Общество

Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала Преображенскую площадь

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Москвичам рассказали о стоимости елок на столичных базарах

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Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"

"Цифра дня": 237

В комплексе городского хозяйства рассказали, как будет праздновать Новый год Москва

Новости часа: в новогоднюю ночь в Москве запретили запускать пиротехнику

Елочные базары будут открыты в Москве до 31 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей попросили не приносить и не запускать фейерверки в парках на Новый год. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

ВСУ обстреливают Белгородскую область. Жители Шебекина остались без электричества и воды, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вопрос о запрете удаленной работы для уехавших из России IT-специалистов ставить преждевременно. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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