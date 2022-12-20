Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей попросили не приносить и не запускать фейерверки в парках на Новый год. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

ВСУ обстреливают Белгородскую область. Жители Шебекина остались без электричества и воды, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вопрос о запрете удаленной работы для уехавших из России IT-специалистов ставить преждевременно. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.