Новости часа: Москва не будет запускать салюты в парках в новогодние праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва не будет организовывать запуск салютов и фейерверков в парках в новогодние праздники. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Госдума 21 декабря рассмотрит в окончательном чтении проект о биометрических данных. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не услышал от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха намеков на недопуск россиян до отбора на Олимпиаду в Париже. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.