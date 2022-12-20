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Новости

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Общество

Новости часа: Москва не будет запускать салюты в парках в новогодние праздники

Новости часа: Москва не будет запускать салюты в парках в новогодние праздники

Москвичам рассказали о стоимости елок на столичных базарах

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Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"

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Специальные ночные сеансы запланировали на катке на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва не будет организовывать запуск салютов и фейерверков в парках в новогодние праздники. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Госдума 21 декабря рассмотрит в окончательном чтении проект о биометрических данных. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не услышал от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха намеков на недопуск россиян до отбора на Олимпиаду в Париже. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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