Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"

В столичном технопарке "Строгино" открылась первая в России фабрика 3D-печати. Там будут производить различные изделия и детали, которые заменят иностранные аналоги ушедших из РФ поставщиков.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на фабрике используются более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход материала, время работы и другие параметры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.