Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:00

Город

Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"

Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"

"Цифра дня": 237

В комплексе городского хозяйства рассказали, как будет праздновать Новый год Москва

Новости часа: в новогоднюю ночь в Москве запретили запускать пиротехнику

Елочные базары будут открыты в Москве до 31 декабря

Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Специальные ночные сеансы запланировали на катке на ВДНХ

МЧС напомнило о запрете запускать пиротехнику в новогоднюю ночь в Москве

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на востоке города

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

В столичном технопарке "Строгино" открылась первая в России фабрика 3D-печати. Там будут производить различные изделия и детали, которые заменят иностранные аналоги ушедших из РФ поставщиков.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на фабрике используются более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход материала, время работы и другие параметры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика