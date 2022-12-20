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В комплексе городского хозяйства рассказали, как будет праздновать Новый год Москва

В комплексе городского хозяйства рассказали, как будет праздновать Новый год Москва

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В комплексе городского хозяйства рассказали, как планируется праздновать Новый год в столице. Предстоящий 2023 год Москва встретит без шумных гуляний и салютов.

Так, масштабные концерты, торжества, фейерверки и салюты по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" решено не проводить. Кроме того, горожан попросили не запускать собственные салюты и фейерверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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