Новости часа: в новогоднюю ночь в Москве запретили запускать пиротехнику

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новогоднюю ночь в Москве запрещено запускать пиротехнику по закону "О тишине". Высотных фейерверков не планируют, заявили в МЧС.

Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент.

Москва повторила рекорд по высоте снежного покрова – 34 сантиметра. Такое было в 1919 и 1941 годах, пояснили синоптики.