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Новости

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Общество

Новости часа: в новогоднюю ночь в Москве запретили запускать пиротехнику

Новости часа: в новогоднюю ночь в Москве запретили запускать пиротехнику

Елочные базары будут открыты в Москве до 31 декабря

Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Специальные ночные сеансы запланировали на катке на ВДНХ

МЧС напомнило о запрете запускать пиротехнику в новогоднюю ночь в Москве

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на востоке города

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

Елочные базары начали открываться в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 120 километров

Центр русской культуры и искусства заработал по новому адресу в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новогоднюю ночь в Москве запрещено запускать пиротехнику по закону "О тишине". Высотных фейерверков не планируют, заявили в МЧС.

Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент.

Москва повторила рекорд по высоте снежного покрова – 34 сантиметра. Такое было в 1919 и 1941 годах, пояснили синоптики.

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