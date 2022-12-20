Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в течение дня будут расчищать дворы после снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Программы бесплатного обучения по востребованным специальностям продолжат действовать в России в ближайшие два года. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Обстановка на борту МКС после повреждения радиатора "Союза МС-22" приемлемая. Об этом рассказал космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев.