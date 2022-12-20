Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Общество

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

Елочные базары начали открываться в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 120 километров

Центр русской культуры и искусства заработал по новому адресу в столице

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Елочные базары начали открываться в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в течение дня будут расчищать дворы после снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Программы бесплатного обучения по востребованным специальностям продолжат действовать в России в ближайшие два года. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Обстановка на борту МКС после повреждения радиатора "Союза МС-22" приемлемая. Об этом рассказал космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев.

Читайте также
городпогодавластьобразованиеобществонаукавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика