11:30Общество
Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в течение дня будут расчищать дворы после снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
Программы бесплатного обучения по востребованным специальностям продолжат действовать в России в ближайшие два года. Об этом рассказал Михаил Мишустин.
Обстановка на борту МКС после повреждения радиатора "Союза МС-22" приемлемая. Об этом рассказал космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев.