Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала елку у театра "Золотое кольцо". Первой правильный ответ прислала телезрительница Антонина.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.