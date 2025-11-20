Форма поиска по сайту

20 ноября, 11:15

Город

Монтажные работы перед запуском катка завершаются на ВДНХ

На ВДНХ завершаются последние приготовления перед открытием сезонного катка. Как и в предыдущие годы, кататься на коньках можно будет вдоль Центральной аллеи, а также вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

По словам организаторов, каток на ВДНХ уже более десяти лет является неотъемлемой частью зимней жизни выставки. Уникальная архитектурная среда создает неповторимую атмосферу для отдыха москвичей и гостей столицы.

Евгения МирошкинаСтанислав КуликРумина Кенжалиева

