20 ноября, 07:30

Город

Большинство москвичей положительно оценили уличное освещение

Сергей Собянин: благоустройство Волгоградского проспекта завершено

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 20 ноября

Маршруты трамваев у станции метро "Сокольники" изменятся вечером 20 ноября

Массовое ДТП с девятью машинами произошло на МКАД

Очевидцы прислали кадры со снегом в Москве

Московский зоопарк показал вечерние ритуалы панды Катюши

На Никольской улице начали реставрацию Правильной палаты

Фотоловушка поймала редкую лесную куницу в одной из зеленых зон ТиНАО

Дожди и теплая погода продлятся в Москве до конца рабочей недели

Абсолютное большинство москвичей, 95% респондентов, довольны состоянием наружного освещения столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Многие жители отметили, что ситуация с освещением значительно улучшилась за последние годы.

Как сообщили в энергетической компании, Москва входит в тройку самых освещенных городов мира. Ежегодная установка радиоконтроллеров позволяет не только отслеживать состояние светильников, но и оперативно управлять освещением в зависимости от ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

