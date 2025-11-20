Большинство москвичей положительно оценили уличное освещение

Абсолютное большинство москвичей, 95% респондентов, довольны состоянием наружного освещения столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Многие жители отметили, что ситуация с освещением значительно улучшилась за последние годы.

Как сообщили в энергетической компании, Москва входит в тройку самых освещенных городов мира. Ежегодная установка радиоконтроллеров позволяет не только отслеживать состояние светильников, но и оперативно управлять освещением в зависимости от ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.