20 ноября, 07:30Город
Большинство москвичей положительно оценили уличное освещение
Абсолютное большинство москвичей, 95% респондентов, довольны состоянием наружного освещения столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Многие жители отметили, что ситуация с освещением значительно улучшилась за последние годы.
Как сообщили в энергетической компании, Москва входит в тройку самых освещенных городов мира. Ежегодная установка радиоконтроллеров позволяет не только отслеживать состояние светильников, но и оперативно управлять освещением в зависимости от ситуации.
